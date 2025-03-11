В ПФО для участия в программе «Время героев» зарегистрировалось почти 5,3 тыс. человек

В регионах ПФО для участия в программе «Время героев» зарегистрировалось почти 5,3 тыс. человек.

По поручению Главы государства Владимира Путина в каждом регионе Приволжского федерального округа состоялся запуск программы – аналога федерального проекта «Время героев» по подготовке ветеранов специальной военной операции для работы в государственных и муниципальных органах.

Программа предусматривает мероприятия по профессиональному образованию, развитию навыков и трудоустройству участников спецоперации и членов их семей.

В Татарстане программа для участников СВО называется «Батырлар. Герои Татарстана». Кандидаты, прошедшие отбор, будут проходить обучение по уникальной программе профессиональной переподготовки в Высшей школе государственного и муниципального управления Казанского федерального университета.

В регионах ПФО для участия в региональных кадровых программах «Время героев» зарегистрировалось почти 5,3 тыс. человек, больше всего в Республике Татарстан – 1061 человек.

«На передовой наши герои проявляют мужество, стойкость и верность Отечеству. Многие готовы дальше приносить пользу России на гражданской службе. Они могут проявить себя в самых разных направлениях: от экономики и социальной сферы до культуры и спорта. Хотим усилить команду регионов ПФО достойными людьми», – сказал полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров.