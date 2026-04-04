В проекте ГОСТа перечислили виды бутербродов по температуре, форме и начинке

Бутерброды в России могут различаться в зависимости от температуры подачи, формы и состава начинки. Это следует из проекта ГОСТа на традиционную русскую кухню, который имеется в распоряжении РИА Новости.

В документе поясняется, что возможные разновидности блюда разделяют по температуре подачи на холодные и горячие, а по способу приготовления – на открытые, закрытые и закусочные.

Для закусочных бутербродов в качестве основы применяют небольшие гренки круглой, квадратной, прямоугольной или овальной формы. Отдельно выделяют комбинированные бутерброды (столичные), которые, в отличие от обычных, имеют сложносоставную начинку из нескольких видов продуктов – больше трех, добавляется в документе.

Начинки для бутербродов должны быть полностью готовы к употреблению. В качестве основы используется белый или черный хлеб, а также булки, булочки или сайки. Допускается применение мучных кулинарных изделий из пресного слоеного теста.

Возможно самое разнообразное сочетание начинок. В бутербродах можно использовать в различных комбинациях рыбу, мясо, птицу, дичь, копчености, овощи, фрукты и другое. Дополнительно между начинкой и основой разрешается использовать сливочное масло, приправы, соусы или их смеси.

Рекомендации по русской кухне пока разработаны только для 133 блюд, но в дальнейшем планируется их расширить. В ГОСТ входят не только супы и горячие блюда, но и салаты, выпечка, закуски, напитки, а также традиционная русская приправа – хрен.