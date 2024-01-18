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В проект планировки Адмиралтейской слободы в Казани внесли новый ЖК, детсад и гостиницу
В Казани изменен проект планировки территории «Старое русло реки Казанки и Адмиралтейская слобода». Корректировки опубликованы в новом сборнике документов и правовых актов исполкома.
Согласно документу, здесь планируют возвести новый жилой комплекс по ул.Жуковского, состоящий из домов на 2-5 этажей общей площадью 40 тыс. кв. метров. Ожидается, что в него смогут заселиться порядка 1,3 тыс. человек.
Кроме того, на территории появятся новое дошкольное учреждение на 68 детей, три подземных парковки в общей сложности на 580 машино-мест (с возможностью уменьшения), а также гостиница на 135 мест.
Запланировано строительство новых объектов инженерной инфраструктуры: котельной, локального очистного сооружения, двух трансформаторных подстанций и газорегуляторного пункта.
Строительство будет поделено на три этапа.
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