В продуктовый за SIM-картой: количество подключений в альтернативной рознице растет

Tele2, российский оператор мобильной связи, проанализировал число подключений в альтернативных точках продаж в Приволжье за девять месяцев 2022 года. Наибольший рост объема подключений в альтернативных каналах за этот период оператор зафиксировал в Чувашии, Ульяновской и Нижегородской областях.

Tele2 развивает альтернативные каналы продаж так, чтобы клиент мог забрать SIM-карту в удобном для него месте – при покупке продуктов или электроники, отправке посылок или заправке автомобилей. Основным каналом контакта с клиентом остается монобрендовая сеть, однако жители Приволжья активно подключаются к услугам оператора у федеральных партнеров, а количество продаж SIM-карт в альтернативных каналах остается стабильно высоким второй год подряд. Лидерами среди регионов Приволжья по росту продаж стали Нижегородская и Ульяновская области, а также Республика Чувашия, где продажи увеличились более чем вдвое. Число магазинов-партнеров в Приволжье при этом выросло на 15%.

Самым популярным тарифом для подключения в альтернативной рознице Приволжья остается «Мой онлайн+» с безлимитными звонками внутри сети, мессенджерами и социальными сетями. SIM-карты Tele2 можно приобрести в продуктовых сетях, на маркетплейсах, в магазинах бытовой и электронной техники, а также на АЗС. Среди партнеров программы крупные федеральные ретейлеры: DNS, «Детский мир», KazanExpress, «Лукойл», а также любимые в регионах продуктовые сети: «Акашево», «Звениговский», SPAR. Реклама. ООО «Т2 Мобайл».