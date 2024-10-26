В приюте Менделеевска провели ремонт на деньги благотворительного забега

В Менделеевске в приюте «Камские зори» для детей и подростков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, открылась столярная мастерская. Реконструкцию провели на средства, собранные во время благотворительного забега «Цепная реакция», который прошел в мае в День химика. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Менделеевского района РТ.

Двадцать шестого мая Менделеевск был в числе городов, где прошел благотворительный марафон «Цепная реакция» в честь Дня химика. Забег объединил более 6 тыс. спортсменов в Менделеевске, Кемерове, Мелеузе, Ангарске.

На благотворительном марафоне в Менделеевске было собрано почти 840 тыс. рублей — это средства с продажи слотов и пожертвования компаний. За счет Минтруда Татарстана было закуплено новое оборудование. Капитальный ремонт помещения обошелся в 1,4 млн рублей.

«Для реконструкции мастерской химический комплекс выделил также и дополнительное финансирование. В общей сложности передали больше миллиона рублей. Сейчас воспитанники приюта с большим удовольствием занимаются на новых станках, осваивают полезные навыки. Большое спасибо благотворителям, АО „Аммоний“, Министерству труда и социальной защиты Татарстана за этот подарок детям», — отметил глава муниципалитета Радмир Беляев.

Забег «Цепная реакция», стартовавший в Кемерове, прошел четыре региона, а его символический финиш состоялся на стенде Татарстана на выставке «Россия» на ВДНХ, о чем ранее сообщал «Татар-информ».