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Общество
11 марта 2022  20:52
Надежда Гордеева

В приюте для бездомных собак в поселке Мирный откроют лекционный корпус для школьников

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На территории приюта для бездомных собак, расположенного в казанском поселке Мирный, будет открыт лекционный корпус для младшеклассников. Об этом сообщил директор ООО «Зооцентр» Рустем Нуруллин на заседании президиума Госсовета Татарстана.

«К сентябрю этого года планируем запустить лекционный корпус площадью 80 кв. метров. В нем будут проводиться лекции, тематические встречи для школьников начальных классов, чтобы начать прививать любовь к животным именно с раннего возраста», – рассказал докладчик.

По словам Нуруллина, выгульная зона будет «служить площадкой для выстраивания контактного общения».

«Такое общение будет ускорителем в данном процессе, так как дети расскажут своим родителям о проведенном дне с животными. Дети начнут объяснять взрослым проблему и менять их мышление. Чтобы такого не было – купили животное, а через полгода выпустили. Мы покажем теорию и практику», – отметил он.

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