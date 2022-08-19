В Казани начался суд над экс-полицейским, который торговал правами

В Приволжском районном суде Казани на скамье подсудимых оказались бывший инспектор экзаменационного отдела ГИБДД Казани­ Шамиль Бикушев и его приятель бывший юрист Ильнур Сиразетдинов. Первому вменяют служебный подлог и злоупотребление полномочиями, а также получение взятки, а второму – посредничество во взятках. Сегодня им должны были огласить обвинительное заключение, свою вину они не признают.

На фото: Ильнур Сиразетдинов Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

По версии СК, в 2019-2020 годах обвиняемый инспектор Ильнур Сиразетдинов за взятки незаконно выдавал гражданам водительские удостоверения. Для этого вносил в информационную систему ложные сведения об утере либо краже документов, после чего производил их «замену», попутно открывая гражданам право на управление транспортными средствами дополнительных категорий без обучения и сдачи госэкзаменов.

На фото: Ильнур Сиразетдинов Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Бикушеву же инкриминируют 81 эпизод служебного подлога и столько же фактов злоупотребления полномочиями, а также — получение 28 взяток. Сиразетдинову — посредничество в 15 взятках. Следователи считают, что посредников в этой схеме было несколько.

Деятельность незаконных «торговцев» правами выявили сотрудники контрольно-ревизионного отдела УГИБДД и службы собственной безопасности МВД по Татарстану. После чего полиция отправила материалы следствию, а все незаконно выданные удостоверения были аннулированны. В деле фигурируют суммы взяток от 10 до 100 тысяч рублей. Их общий размер силовики оценили в 1,5 млн рублей.

На фото: Шамиль Бикушев Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

В зале суда Ильнуру Сиразетдинову заменили меру пресечения: вместо реального ареста он получил домашний. Это сделали из-за того, что у Сиразетдинова двое детей, не достигших 16-летнего возраста. При оглашении решения суд указал на то, что гособвинитель не настаивал на крайней мере пресечения и невозможности ее смягчения на данной стадии. Он был освобожден из-под стражи в зале суда.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

А вот отцу троих детей, бывшему инспектору ГИБДД Бикушеву суд продлил срок запрета определенных действий. Сам Бикушев просил снять запрет покидать дом ночью, чтобы устроится на работу, предусматривающую командировки.

Оглашение обвинения сегодня не произошло.