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Происшествия 31 марта 2025 16:48

В Приволжском суде Казани стартовал процесс по делу экс-директора Казанского медколледжа

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В Приволжском районном суде Казани стартовал суд над экс-руководителем Казанского медицинского колледжа Зухрой Хисамутдиновой. Ее обвиняют в 123 эпизодах получения взятки должностным лицом и злоупотреблении должностными полномочиями.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

По версии следствия, Зухра Хисамутдинова получала взятки от абитуриентов за содействие при поступлении в учебное заведение.

Так как с момента вручения обвинительного заключения Зухре Хисамутдиновой не прошло пяти дней, суд перенес рассмотрение дела. На следующем судебном заседании планируют озвучить обвинение по каждому из 123 эпизодов.

#взятки #суд
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