В Приволжском суде Казани стартовал процесс по делу экс-директора Казанского медколледжа

В Приволжском районном суде Казани стартовал суд над экс-руководителем Казанского медицинского колледжа Зухрой Хисамутдиновой. Ее обвиняют в 123 эпизодах получения взятки должностным лицом и злоупотреблении должностными полномочиями.

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По версии следствия, Зухра Хисамутдинова получала взятки от абитуриентов за содействие при поступлении в учебное заведение.

Так как с момента вручения обвинительного заключения Зухре Хисамутдиновой не прошло пяти дней, суд перенес рассмотрение дела. На следующем судебном заседании планируют озвучить обвинение по каждому из 123 эпизодов.