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Происшествия 30 июня 2024 09:01

В Кукушкино в Казани водолазы нашли тело утонувшего мужчины

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Сегодня ночью на берегу Волги у жилого массива Кукушкино в Приволжском районе Казани были найдены личные вещи. На место прибыли водолазы, которые извлекли с десятиметровой глубины тело 43-летнего мужчины. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Отмечается, что указанное место не оборудовано для купания. Вероятно, из-за разницы температуры воды и воздуха у мужчины возникли судороги или лëгочный спазм.

Кроме того, на дне реки в данном месте могли находиться посторонние предметы, которые могли травмировать нырнувшего мужчину. Причину смерти установят эксперты.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

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