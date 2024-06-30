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В Кукушкино в Казани водолазы нашли тело утонувшего мужчины
Сегодня ночью на берегу Волги у жилого массива Кукушкино в Приволжском районе Казани были найдены личные вещи. На место прибыли водолазы, которые извлекли с десятиметровой глубины тело 43-летнего мужчины. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.
Отмечается, что указанное место не оборудовано для купания. Вероятно, из-за разницы температуры воды и воздуха у мужчины возникли судороги или лëгочный спазм.
Кроме того, на дне реки в данном месте могли находиться посторонние предметы, которые могли травмировать нырнувшего мужчину. Причину смерти установят эксперты.
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