В Приволжском районе откроется коворкинг с мастерскими и видеостудией для казанцев с ОВЗ

фото: пресс-служба мэрии Казани

В Приволжском районе Казани откроют коворкинг для жителей с ОВЗ. Проект разрабатывается совместно с «Доброй Казанью», рассказал на отчетном совещании по итогам работы за год глава администрации Вахитовского и Приволжского районов города Альберт Салихов.

Новое пространство вместит до 70 человек. Ожидается, что гости смогут проводить здесь встречи, участвовать в мастер-классах, посещать различные курсы, кинопоказы и театральные постановки. Сейчас объект находится на стадии завершения.

Коворкинг откроется в доме №43а по ул. Дубравной и будет соседствовать с Центром реабилитации инвалидов «Восхождение» и домом для инвалидов-колясочников. В помещениях откроются зал для мероприятий, кофейня, типография, видео- и кулинарная студии, библиотека, столярная, гончарная и швейная мастерские, пространство для досуга.