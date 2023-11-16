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В Приволжском районе Казани загорелся склад
Сообщение о возгорании на улице Магистральная поступило сегодня в 18.17. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Прибывшие на место сотрудники ПСЧ установили, что происходит выделение густого дыма из складского помещения.
В ведомстве отметили, что угрозы соседним зданиям нет. Со слов охраны склад закрыт, внутри людей нет.
Площадь пожара составила 100 квадратов. Загорелась тара с пластиковыми бутыками, сообщат в ведомстве.
В 19.22 пожар ликвидировали.
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