В Приволжском районе Казани загорелся мебельный цех

В Казани в Приволжском районе случился крупный пожар.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, сообщение о пожаре поступило им сегодня в 13.18. На улице Яшь Кыч загорелся мебельный цех.

На месте работают огнеборцы, идет тушение пожара. По предварительным данным, никто не пострадал.