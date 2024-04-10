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Происшествия 10 апреля 2024 14:18

В Приволжском районе Казани загорелся мебельный цех

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В Казани в Приволжском районе случился крупный пожар.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, сообщение о пожаре поступило им сегодня в 13.18. На улице Яшь Кыч загорелся мебельный цех.

На месте работают огнеборцы, идет тушение пожара. По предварительным данным, никто не пострадал.

#пожар в казани
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