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В Приволжском районе Казани водитель легковушки пострадал, столкнувшись с фурой
Сегодня в Приволжском районе Казани произошло ДТП с участием грузовой фуры и легкового автомобиля Opel. Об этом «Татар-информу» сообщили в Госавтоинспекции Казани.
Как удалось выяснить, ДТП произошло на улице Баки Урманче. По предварительной информации, водитель фуры проехал на запрещающий сигнал светофора, в результате чего столкнулся с легковушкой.
По словам очевидцев, в результате столкновения фура вылетела на трамвайные пути.
В результате ДТП пострадал 29-летний водитель Opel, его госпитализировали.
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