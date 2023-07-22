news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 22 июля 2023 14:16

В Приволжском районе Казани водитель легковушки пострадал, столкнувшись с фурой

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Сегодня в Приволжском районе Казани произошло ДТП с участием грузовой фуры и легкового автомобиля Opel. Об этом «Татар-информу» сообщили в Госавтоинспекции Казани.

Как удалось выяснить, ДТП произошло на улице Баки Урманче. По предварительной информации, водитель фуры проехал на запрещающий сигнал светофора, в результате чего столкнулся с легковушкой.

По словам очевидцев, в результате столкновения фура вылетела на трамвайные пути.

В результате ДТП пострадал 29-летний водитель Opel, его госпитализировали.

#дтп в казани
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное