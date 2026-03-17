В Приволжском районе Казани в конце марта частично отключат воду

В конце марта в Приволжском районе столицы Татарстана два дня подряд будет производиться частичное отключение водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба казанского МУП «Водоканал».

В первый раз воду отключат почти на сутки, с 9 часов 23-го до 6 часов 24 марта, из-за работ по подключению к водопроводу объекта, расположенного по адресам: ул. Магистральная, 77 и 77в.

Отключение затронет семь многоквартирных домов и 17 административных зданий. Речь идет о следующих адресах:

– улица Алебастровая, дома №7, 7 корп. 1, 11, 11 корп. 1, 2 и 3, 11а, 11б, 11/1, 11/2;

– улица Тихорецкая, дома №2 корп. 2, 3 и 5, 2 стр. 1 и 2, 2б корп. 2, 3, 4, 5, 6 и 7, 2в;

– улица Магистральная, дома №77, 77 корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12 и 14, 77/1, 77/3, 77в, 77в корп. 2, 83;

– улица Южно-Промышленная, дома №1, 1/77а, 1/77б, 2, 4, 6, 1б, 1б корп. 1, 2а, 2а/1, 3, 3 корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9, 3а, 3в, 3/1, 3/2, 5, 5а, 5 корп. 2, 6г, 6д, 8а.

Во второй раз воду отключат на сутки, с 9 часов 24-го до 9 часов 25 марта, из-за работ по подключению к централизованным сетям водоснабжения многоквартирного дома №22 на улице Юлиуса Фучика.

Отключение затронет 12 многоквартирных домов и одно административное здание. Речь идет о следующих адресах:

– улица Дубравная, дома №61 корп. 1, 2, 3 и 4, 63 корп. 1 и 2;

– улица Юлиуса Фучика, дома №14, 14а, 14в, 20, 14а корп. 1 и 3, 21, 39.

Заявки на автоцистерны с водой принимаются по телефону: 231-62-60. «Приложим все усилия, чтобы завершить работы раньше указанных сроков», – заверили в «Водоканале».