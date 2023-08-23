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Руc Тат
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Происшествия 23 августа 2023 13:01

В Приволжском районе Казани упал дрон любительской модели

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Как стало известно «Татар-информу», сегодня в Казани потерпел крушение дрон.

По предварительным данным, БПЛА упал в районе Старых Горок.

На место отправились сотрудники правоохранительных органов.

На данный момент известно, что упала любительская модель дрона. Подробности уточняются.

#беспилотник
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