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В Приволжском районе Казани упал дрон любительской модели
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Как стало известно «Татар-информу», сегодня в Казани потерпел крушение дрон.
По предварительным данным, БПЛА упал в районе Старых Горок.
На место отправились сотрудники правоохранительных органов.
На данный момент известно, что упала любительская модель дрона. Подробности уточняются.
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