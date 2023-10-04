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В Приволжском районе Казани создадут парк имени Айрата Хайруллина
В Приволжском районе Казани, рядом с домом №7 по ул.Газовой, появится парк имени Айрата Хайруллина. Об этом рассказали в городском Комитете ЖКХ.
Вопрос о благоустройстве дома и территории подняла одна из местных жительниц.
«Как сообщает Комитет ЖКХ, по сообщению управляющей компании, благоустройство двора по этому адресу не предусмотрено, с фасадной части дома планируется парк имени Айрата Хайруллина», — прокомментировали в исполкоме.
Напомним, что депутат Государственной Думы от Татарстана Айрат Хайруллин погиб в феврале 2020 года при жесткой посадке вертолета Bell 407 на лед Куйбышевского водохранилища недалеко от города Лаишево.
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