В Приволжском районе Казани создадут парк имени Айрата Хайруллина

В Приволжском районе Казани, рядом с домом №7 по ул.Газовой, появится парк имени Айрата Хайруллина. Об этом рассказали в городском Комитете ЖКХ.

Вопрос о благоустройстве дома и территории подняла одна из местных жительниц.

«Как сообщает Комитет ЖКХ, по сообщению управляющей компании, благоустройство двора по этому адресу не предусмотрено, с фасадной части дома планируется парк имени Айрата Хайруллина», — прокомментировали в исполкоме.

Напомним, что депутат Государственной Думы от Татарстана Айрат Хайруллин погиб в феврале 2020 года при жесткой посадке вертолета Bell 407 на лед Куйбышевского водохранилища недалеко от города Лаишево.