У озера Средний Кабан в Казани проложат четырехполосную автодорогу

В Приволжском районе столицы Татарстана у озера Средний Кабан проложат новую четырехполосную автодорогу. Она пройдет от улицы Владимира Кулагина до Фермского шоссе. Соответствующее постановление исполкома города опубликовано в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования Казани.

Новая трасса будет относиться к числу магистральных улиц районного значения. Сначала предполагается возвести участок от Фермского шоссе вблизи строящегося жилого комплекса «Алтын Яр» до моста через Монастырскую протоку, а потом — от моста до выхода на улицу Кулагина. Проект межевания разработан пока только на первый этап работ, проект межевания на второй этап будет создан отдельно.

Ширина проезжей части из асфальтобетона составит от 31,7 до 52 метров, а тротуаров — от 3 до 5,5 метра. Будут организованы остановки общественного транспорта. Для пешеходов оборудуют три наземных и один надземный переход.

Наземные переходы появятся на пересечениях улиц Кулагина и Майкопская, улиц Ачинская и Балашовская, а также между жилым комплексом «Аквамарин» и озером Средний Кабан. ЖК «Алтын Яр» и Военный городок-33 окажутся соединены с прилегающей к озеру территорией с помощью надземного перехода.