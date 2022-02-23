В Приволжском районе Казани ряд домов на время останется без воды

В четверг, 24 февраля, в ряде зданий Приволжского района Казани на сутки отключат воду или уменьшат ее напор. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Водоснабжение будет отключено с 9 часов утра 24 февраля, а возобновят его в 9 часов 25-го числа. Причиной временных неудобств станут «работы по подключению водопровода».

Отключение затронет дом №195а по Оренбургскому тракту, а также дома поселка Матур по улицам Султана Габаши, Матур и Урманлы, в переулке Матур и по проспекту Победы.

Кроме того, предполагается понижение давления воды в ряде зданий по улицам Азамат, Андрея Адо, Гарифа Ахунова, Братьев Батталовых, Мидхата Булатова, Рауиса Гарееева, Ласковая, Сиреневая, Баки Урманче, Уютная и Ферма-2, а также по Оренбургскому тракту. Полный список домов опубликован на портале мэрии.

«Местных жителей просят заранее запастись водой. Автоцистерны будут выезжать согласно заявкам, которые можно оставлять по телефону: 8 (843)231-62-60», — уточнили в МУП «Водоканал».