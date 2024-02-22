В Приволжском районе Казани прошел патриотический праздник к 23 Февраля

В Приволжском районе Казани прошел патриотический праздник ко Дню защитника Отечества, который ежегодно организовывает Игорь Малеев — тренер по дзюдо в спортивной школе Олимпийского резерва «Тасма». Событие собрало 80 участников.

В небольшом спортзале по улице Зорге юные патриоты поздравили почетных гостей-ветеранов, представили показательные выступления, такие как смотр строя песни, выразительное чтение стихов, а старшие ребята продемонстрировали приемы борьбы. После торжественной части состоялись соревнования среди детей.

«Ежегодно проводим праздники по собственному желанию. Цель — чтобы дети помнили всю жизнь, что есть такой святой праздник. Все присутствующие получают огромный заряд энергии, им очень нравится», — поделился с «Татар-информом» Игорь Малеев.

В этом году на празднике присутствовали 84-летний Евгений Зюрнин, двукратный чемпион и призер России и Европы по дзюдо среди ветеранов, мастер спорта СССР, заслуженный работник ФиС РТ и Рафаэль Яппаров — мастер спорта Международного класса по самбо, он возглавлял ассоциацию «Краповые береты», он имеет звание полковника.

Участник чемпионатов России по дзюдо и самбо неоднократный призер Олег Губин своим примером всем присутствующим показал, что возраст не имеет значения, также он всегда поддерживает подрастающее поколение на татами.

Праздник также посетил Ваис Ахмеров — чемпион России по самбо и двукратный серебряный призер чемпионатов мира. Именитые гости поздравили ребят, вручили дипломы и высказали теплые пожелания.