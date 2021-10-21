В Приволжском районе Казани появятся шесть новых улиц

В Приволжском районе Казани шести вновь формируемым улицам присвоены названия. Соответствующее постановление опубликовано в электронном сборнике документов и правовых актов, размещенном на сайте мэрии.

В городе появятся улица Анатолия Тякина, названная в честь полного кавалера ордена Славы, уроженца Казани, улицы Салавата Карымова (названа в честь Героя Советского Союза, участника Советско-финляндской и Великой Отечественной войн, жившего и работавшего в Казани) и Героя Федосеева (Герой Советского Союза, уроженец Казани).

Трем улицам присвоят имена генерал-лейтенанта, участника Великой Отечественной войны, работавшего в Казани, Якуба Чанышева, Героя Социалистического Труда, участника Великой Отечественной войны Лутфуллы Гизатдинова, а также участника Великой Отечественной войны, лауреата Госпремии РТ им. Тукая, заслуженного деятеля науки РТ Абрара Каримуллина.