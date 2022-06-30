В Приволжском районе Казани появится улица Ярдем

В Приволжском районе Казани появится новая улица под названием Ярдем. Информация об этом опубликована в сборнике документов и правовых актов города.

«Присвоить вновь формируемой улице в Приволжском районе г.Казани наименование „улица Ярдем — Ярдәм урамы“», — говорится в документе.

Как указано в ситуационном плане, улица расположится вблизи озера Средний Кабан, на пересечении с Фермским шоссе.

В мае двум новым улицам в Советском районе присвоили название Ласковая и Рождественская.