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Казань
30 июня 2022  09:48

В Приволжском районе Казани появится улица Ярдем

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В Приволжском районе Казани появится новая улица под названием Ярдем. Информация об этом опубликована в сборнике документов и правовых актов города.

«Присвоить вновь формируемой улице в Приволжском районе г.Казани наименование „улица Ярдем — Ярдәм урамы“», — говорится в документе.

Как указано в ситуационном плане, улица расположится вблизи озера Средний Кабан, на пересечении с Фермским шоссе.

В мае двум новым улицам в Советском районе присвоили название Ласковая и Рождественская.

#название #наименование улиц #Сборник документов Казани
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