В Приволжском районе Казани появится улица Рашита Салахова

Одна из новых улиц в Приволжском районе Казани будет названа в честь советского и российского юриста, председателя Арбитражного суда РТ в отставке Рашита Салахова. Информация об этом опубликована в сборнике документов и правовых актов столицы Татарстана.

«Присвоить вновь формируемой улице в Приволжском районе г. Казани имя советского и российского юриста, председателя Арбитражного суда Республики Татарстан в отставке Салахова Рашита Исламовича, и впредь именовать ее „улица Рашита Салахова — Рәшит Сәлахов урамы“», — говорится в документе.

Улица Рашита Салахова расположится на территории Военного городка-33 и будет находиться между Фермским шоссе и улицей Ачинская.

В ближайшее время новую улицу Казани включат в Реестр названий улиц города.