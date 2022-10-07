В Приволжском районе Казани вместо частного детсада откроется муниципальный

В Приволжской районе Казани откроется новый муниципальный детсад на 220 мест. Перед открытием в здании по улице Рихарда Зорге, в котором ранее располагался центр образования «Егоза», проведут ремонт и закупят необходимое оборудование.

Площадь 2-этажного здания 1977 года постройки составляет 2 055,5 кв. метра. В муниципальных группах в «Егозе» занимались 45 детей, на время ремонтных работ их перевели в соседние дошкольные учреждения.

В пресс-службе мэрии столицы РТ отметили, что оплата посещения ребенком детсада будет такая же, как и в других муниципальных дошкольных организациях города.