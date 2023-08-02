В Приволжском районе Казани полицейские накрыли подпольное казино

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Казани обнаружили подпольное казино в Приволжском районе, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Как установили правоохранители, в нежилом помещении на Сафиуллина проводили азартные игры. Из казино изъяли 10 игровых аппаратов-гаминаторов, 2 моноблока, мониторы и системный блок, а также роутеры, смартфоны и денежные средства.

Как сообщил помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий, по данному факту возбудили уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр.

Теперь злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 2 лет.