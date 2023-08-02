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В Приволжском районе Казани полицейские накрыли подпольное казино
Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Казани обнаружили подпольное казино в Приволжском районе, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.
Как установили правоохранители, в нежилом помещении на Сафиуллина проводили азартные игры. Из казино изъяли 10 игровых аппаратов-гаминаторов, 2 моноблока, мониторы и системный блок, а также роутеры, смартфоны и денежные средства.
Как сообщил помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий, по данному факту возбудили уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр.
Теперь злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 2 лет.
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