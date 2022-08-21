В Приволжском районе Казани ожидается массовое отключение газа

С 23 по 26 августа ряд домов Приволжского района Казани останется без газа. Отключение произойдет на время работ на сетях газопровода в месте строительства метро, сообщает мэрия со ссылкой на «Казаньгоргаз».

Газоснабжение прекратится в 8 утра. В зону отключения попадают следующие дома:

улица Вербная, 3, 5, 7, 7а, 9, 9а, 13, 11;

улица Габишева, 1, 7, 10, 11, 17, 19, 19а, 19б, 23, 25, 25а, 25б, 29, 29а, 31, 35, 37, 39;

улица К. Гали, 1, 2, 2а, 3, 5, 5а, 7, 7а, 9/95;

улица Дубравная, 3, 3а, 5, 7, 11, 11а, 21, 23, 25а, 25б, 25в, 27, 31, 33/1, 33/2, 33/3, 38, 40, 41/1, 41/2, 41/3, 41/4, 43а, 47, 49, 49а, 51, 53/1, 53/2, 53/3, 57, 61/1, 61/2, 61/3, 61/4, 63/1, 63/2, 65;

улица Завойского, 2, 3, 7, 8, 11, 12, 13, 14/74, 15, 16, 17, 17а, 18, 20, 21, 22, 22а, 25;

улица Р. Зорге, 67, 70, 72, 74, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 92, 93, 93а, 94, 95, 96, 96а, 97, 100, 101, 105, 107, 109, 111, 113, 121;

проспект Победы, 18, 18/1, 18а, 20, 20/1, 22, 24, 26, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 56, 58, 60, 66, 68, 70, 72, 72а;

улица Сафиуллина, 6/1, 6/2, 6/3, 8, 12, 16, 16а, 17, 18, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 21, 24, 26, 26а, 28, 30, 42, 44, 46, 48, 50, 50а;

улица Фучика, 2, 6, 8в, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 12а, 14, 14а, 16, 18, 20, 28, 30, 34, 36, 38, 42, 44, 48, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 62, 62а, 66, 68, 69, 71, 72, 75, 78, 79, 82, 83, 84, 86, 86а, 97, 105, 107, 109.

«Казаньгоргаз» предупреждает, что на время отключения необходимо перекрыть краны на опусках перед газовыми приборами. Перед включением оборудования нужно проветрить помещение, убедиться в наличии тяги в дымоходе, а также обеспечить доступ работникам эксплуатационной газовой службы.

Если при этом в квартире появится запах газа, нужно отключить приборы, перекрыть краны и вызвать аварийную службу по номерам 04, 104 или 112. До приезда специалистов нельзя зажигать огонь, курить либо включать электроприборы или освещение, пользоваться электрозвонками.