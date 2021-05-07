В Приволжском районе Казани появился стенд, посвященный героям войны и предприятиям тыла

В Приволжском районе Казани состоялось открытие стенда с информацией о героях Великой Отечесственной войны, в честь которых названы улицы города, и предприятиях тыла, благодаря которым столица Татарстана получила звание «Город трудовой доблести». На нем указаны сведения о 13 Героях Советского Союза и тружениках тыла, а также 200 предприятиях, обеспечивающих бесперебойное производство и поставку военной и гражданской продукции.

«Сегодня открыли стенд, посвященный Дню Победы и присвоению Казани звания „Город трудовой доблести“. На стенде размещена информация о Героях Советского Союза, чьими именами названы улицы Приволжского района, а также предприятия, которые внесли вклад в Победу. В преддверии 9 Мая мы собрали организацию ветеранов Приволжского района, чтобы провести торжественное открытие и поздравить ветеранов с наступающим праздником», — рассказала исполнительный секретарь казанского отделения «Единой России» Ольга Воронова.

Среди прочих на стенде размещена информация о генерале армии Николае Ватутине, советском ученом-физике Нургаязе Гарифьянове, гвардии старшем лейтенанте Магубе Сыртлановой, выдающемся разведчике Рихарде Зорге, журналисте и критике Юлиусе Фучике, военном инженере Дмитрии Карбышеве и других.

«Хочу еще раз сказать ветеранам слова благодарности за тот труд, который вы внесли в нашу жизнь, развитие города Казани, становление Приволжского района. Сегодня нас озаряет гордость за то, что Казань в числе первых 20 городов России получила новый статус „Город трудовой доблести“», — поделилась депутат Казгордумы Людмила Андреева.

В мероприятии приняли участие ветераны, зампред Совета ветеранов Приволжского района Татьяна Горшкова, депутат Казгордумы Ильдар Низамутдинов и руководитель аппарата Администрации Вахитовского и Приволжского районов Танзиля Ракова. Перед участниками выступили школьники — они прочитали стихотворения, посвященные Великой Отечественной войне.

«Спасибо за тот подвиг, который совершили люди, ковавшие Победу и на фронте, и в тылу. Спасибо за честь и славу, которую вы несете и передаете младшему поколению», — сказала Танзиля Ракова.

Стенд был сделан по просьбе жителей города, обратившихся на депутатский прием в РОП «Единой России». Цель его установки — сохранение памяти о участниках Великой Отечественной, ратном и трудовом подвиге народа.