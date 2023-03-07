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В Приволжском районе Казани отключили воду из-за аварии на сетях водоснабжения
Из-за аварии на сетях водоснабжения в Приволжском районе Казани отключена холодная вода, сообщил МУП «Водоканал». Когда дадут воду, пока неизвестно, отмечается, что она отключена «до окончания ремонтных работ».
Воды нет по адресам: ул.Сафиуллина, 12, 16, 26, 26а, 20 к.1, 20 к.2
«Специалисты предприятия сделают все возможное, чтобы закончить работы по устранению аварии как можно скорее. Приносим свои извинения за предоставленные неудобства», – добавили в МУП «Водоканал».
Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: +7(843)231-62-60.
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