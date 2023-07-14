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Руc Тат
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Происшествия 14 июля 2023 10:28

В Приволжском районе Казани неизвестные подожгли три легковушки

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Сообщение о горении трех легковых автомобилей в Приволжском районе Казани поступило сегодня в районе трех часов утра. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Прибыв на место, дежурный караул 16 ПСЧ установил, что на улице Центрально-Отарская загорелись автомобили Lexus GS300 , LADA XRAY и Volkswagen Polo. По внешним признакам происходило выделение дыма и пламени с капотов легковых автомобилей. Угроза распространения огня на соседние строения отсутствовала.

В 3.10 было объявлено о ликвидации последствий пожара.

В результате пожара сгорели моторный отсек, передняя панель в салоне отечественной легковушки, а также моторный отсек, лобовое стекло, 2 передних крыла, 2 передних колеса, передняя панель в салоне Volkswagen и моторный отсек, передние крылья, передняя панель в салоне Lexus.

В результате возгорания никто не пострадал. Сумма спасенного имущества составила 2,5 млн рублей. Сумма материального ущерба устаналивается.

По предварительной информации, причиной пожара стало умышленное действие по уничтожению имущества при помощи огня.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

#поджог машин #Казань
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