В Приволжском районе Казани неизвестные подожгли три легковушки

Сообщение о горении трех легковых автомобилей в Приволжском районе Казани поступило сегодня в районе трех часов утра. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Прибыв на место, дежурный караул 16 ПСЧ установил, что на улице Центрально-Отарская загорелись автомобили Lexus GS300 , LADA XRAY и Volkswagen Polo. По внешним признакам происходило выделение дыма и пламени с капотов легковых автомобилей. Угроза распространения огня на соседние строения отсутствовала.

В 3.10 было объявлено о ликвидации последствий пожара.

В результате пожара сгорели моторный отсек, передняя панель в салоне отечественной легковушки, а также моторный отсек, лобовое стекло, 2 передних крыла, 2 передних колеса, передняя панель в салоне Volkswagen и моторный отсек, передние крылья, передняя панель в салоне Lexus.

В результате возгорания никто не пострадал. Сумма спасенного имущества составила 2,5 млн рублей. Сумма материального ущерба устаналивается.

По предварительной информации, причиной пожара стало умышленное действие по уничтожению имущества при помощи огня.