В Приволжском районе Казани на сутки отключат воду из-за работ на водопроводе

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Жителей Приволжского района Казани предупредили о временном отключении водоснабжения в связи с подключением нового участка водопровода на улице Братьев Касимовых к централизованным сетям. Об этом в Телеграм-канале сообщил Казанский Водоканал.

Отключение воды запланировано с 9:00 10 июля до 9:00 11 июля 2025 года.

Под ограничение попадут дома по следующим адресам:

ул. Братьев Касимовых – 35, 37, 38, 40, 40а, 40Б, 41, 41 корп. 1, 41Б, 42, 42а, 44, 45, 45 корп. 2, 46, 46а, 47, 47/1, 48, 48а, 50, 52, 54, 56, 60;

ул. Рихарда Зорге – 35, 37, 37а, 41.

Как уточнили в Водоканале, всего под отключение попадут 15 многоквартирных домов.

Для обеспечения жителей водой будут направлены автоцистерны. Оставить заявку на их размещение можно по телефону +7 (843) 231-62-60.