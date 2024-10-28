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В Приволжском районе Казани на сутки отключат воду
В 9 утра 1 ноября жители ряда домов в Приволжском районе Казани останутся без воды. Отключение продлится сутки, сообщается в телеграм-канале «Водоканала».
Водоснабжение прекратится в домах №62, 70, 74, 82, 82а по улице Братьев Касимовых, а также №43, 45, 45а, 45г, 47 по проспекту Победы.
Причиной временных неудобств станет подключение участка водопровода по улице Братьев Касимовых к централизованным сетям. Ранее на 470 метрах сети проводилась реконструкция.
Жители указанных домов могут оставить заявку на подвоз воды по номеру +7(843)231-62-60. Автоцистерны будут направлять согласно поступающим обращениям.
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