В Приволжском районе Казани легковушка сбила курьера на велосипеде

Возле дома №2 на улице Кул Гали в Казани водитель Subaru сбил 20-летнего велосипедиста. ДТП произошло накануне примерно в 19:30. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.

«По предварительным данным, при повороте направо на улицу Завойского 32-летний водитель Subaru Legacy не уступил дорогу и совершил наезд на 20-летнего велосипедиста», – сообщили в ведомстве.

После оказания медицинской помощи парня отпустили домой.