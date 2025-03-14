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Происшествия 14 марта 2025 10:53

В Приволжском районе Казани легковушка сбила курьера на велосипеде

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Возле дома №2 на улице Кул Гали в Казани водитель Subaru сбил 20-летнего велосипедиста. ДТП произошло накануне примерно в 19:30. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.

«По предварительным данным, при повороте направо на улицу Завойского 32-летний водитель Subaru Legacy не уступил дорогу и совершил наезд на 20-летнего велосипедиста», – сообщили в ведомстве.

После оказания медицинской помощи парня отпустили домой.

#сбили велосипедиста #ДТП с пострадавшими
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