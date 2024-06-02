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Происшествия 2 июня 2024 15:01

В Приволжском районе Казани легковушка сбила 8-летнего ребенка на самокате

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Напротив дома №36 по улице Гарифьянова в Казани сбили школьника на самокате. ДТП произошло накануне вечера.

Как сообщил «Татар-информу» командир полка ДПС Госавтоинспекции Казани Михаил Савин, 19-летний водитель «Лады» 14-й модели не выбрал безопасную скорость и сбил 8-летнего ребенка, который двигался на обычном самокате. На видеозаписи, опубликованной в соцсетях, видно, что от удара ребенка подбросило в воздух.

К счастью, обошлось без жертв. «В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение», – добавили в ведомстве.

#сбили ребенка
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