В Приволжском районе Казани легковушка сбила 8-летнего ребенка на самокате

Напротив дома №36 по улице Гарифьянова в Казани сбили школьника на самокате. ДТП произошло накануне вечера.

Как сообщил «Татар-информу» командир полка ДПС Госавтоинспекции Казани Михаил Савин, 19-летний водитель «Лады» 14-й модели не выбрал безопасную скорость и сбил 8-летнего ребенка, который двигался на обычном самокате. На видеозаписи, опубликованной в соцсетях, видно, что от удара ребенка подбросило в воздух.

К счастью, обошлось без жертв. «В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение», – добавили в ведомстве.