В Приволжском районе Казани легковушка насмерть сбила перебегавшую дорогу женщину

Сегодня в Казани произошло смертельное ДТП.

Как сообщают «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, авария случилась в районе десяти часов вечера на улице Сафиуллина. 38-летний водитель «ВАЗ» сбил 45-летнюю женщину, которая переходила дорогу в непредусмотренном месте.

От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.