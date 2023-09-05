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Руc Тат
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Происшествия 5 сентября 2023 23:13

В Приволжском районе Казани легковушка насмерть сбила перебегавшую дорогу женщину

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Сегодня в Казани произошло смертельное ДТП.

Как сообщают «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, авария случилась в районе десяти часов вечера на улице Сафиуллина. 38-летний водитель «ВАЗ» сбил 45-летнюю женщину, которая переходила дорогу в непредусмотренном месте.

От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

#ДТП жертвы
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