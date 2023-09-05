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В Приволжском районе Казани легковушка насмерть сбила перебегавшую дорогу женщину
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Сегодня в Казани произошло смертельное ДТП.
Как сообщают «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, авария случилась в районе десяти часов вечера на улице Сафиуллина. 38-летний водитель «ВАЗ» сбил 45-летнюю женщину, которая переходила дорогу в непредусмотренном месте.
От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.
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