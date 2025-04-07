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Происшествия 7 апреля 2025 10:57

В Приволжском районе Казани группа девочек-подростков избила сверстницу

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На улице Рауиса Гареева в Казани компания девочек-подростков в возрасте 13 и 14 лет напала на свою сверстницу. Стычка произошла у дома №107.

Как стало известно «Татар-информу», четверых нападавших девочек задержали и доставили в отдел полиции. Согласно их объяснениям, причиной агрессии стали распространяемые жертвой ложные слухи об обидчицах. В ответ они решили прибегнуть к физической расправе.

В полицию прибыли родители подростков, которые забрали юных хулиганок домой. Сейчас правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах случившегося.

#нападение #подростки
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