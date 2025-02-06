В Приволжском районе Казани частично отключили воду из-за аварии
Сегодня в Приволжском районе столицы Татарстана из-за аварии на водопроводе с 10 часов частично отключили воду. Об этом сообщает МУП «Водоканал» в своем Telegram-канале.
Аварийные работы проводятся по адресу: Оренбургский тракт, д. 23д. Вплоть до окончания работ на водопроводе воды не будет в Военном 2-м городке и Казанском танковом училище.
Кроме того, возможны кратковременные перебои водоснабжения и слабый напор воды по следующим адресам:
– улица Нурсултана Назарбаева – нечетные номера домов от №9 до №35а,
– улица Спартаковская – четные номера домов от №78/23 до №90 и нечетные номера домов от №111 до №143,
– улица Ипподромная,
– улица Газовая,
– улица Павлюхина – четные номера домов от №100 до №128 и нечетные номера домов от №73 до №103Б,
– улица Шаляпина,
– улица Даурская – четные номера домов от №2 до №18,
– Оренбургский тракт – четные номера домов от №2 до №102 и нечетные номера домов от №1 до №23,
– улицы 1-я Бугульминская, Роторная, проспект Универсиады, улицы Халева, Ярдем, Военный 33-й городок, улицы Актайская, Авангардная, Поперечно-Авангардная, проезд Нужина, улица Тульская,
– улица Владимира Кулагина – четные номера домов от №2 до №10/7 и нечетные номера домов от №1 до №9а строение 2,
– улица Техническая – четные номера домов от №4/1 до №62а,
– улица Тихорецкая – нечетные номера домов от №17 до №53,
– поселки Калининский, Первомайский и Борисково.
Автоцистерны с водой будут размещены в соответствии с заявками местных жителей, которые принимаются по телефону: 8 (843)231-62-60.