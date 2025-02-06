В Приволжском районе Казани частично отключили воду из-за аварии

Сегодня в Приволжском районе столицы Татарстана из-за аварии на водопроводе с 10 часов частично отключили воду. Об этом сообщает МУП «Водоканал» в своем Telegram-канале.

Аварийные работы проводятся по адресу: Оренбургский тракт, д. 23д. Вплоть до окончания работ на водопроводе воды не будет в Военном 2-м городке и Казанском танковом училище.

Кроме того, возможны кратковременные перебои водоснабжения и слабый напор воды по следующим адресам:

– улица Нурсултана Назарбаева – нечетные номера домов от №9 до №35а,

– улица Спартаковская – четные номера домов от №78/23 до №90 и нечетные номера домов от №111 до №143,

– улица Ипподромная,

– улица Газовая,

– улица Павлюхина – четные номера домов от №100 до №128 и нечетные номера домов от №73 до №103Б,

– улица Шаляпина,

– улица Даурская – четные номера домов от №2 до №18,

– Оренбургский тракт – четные номера домов от №2 до №102 и нечетные номера домов от №1 до №23,

– улицы 1-я Бугульминская, Роторная, проспект Универсиады, улицы Халева, Ярдем, Военный 33-й городок, улицы Актайская, Авангардная, Поперечно-Авангардная, проезд Нужина, улица Тульская,

– улица Владимира Кулагина – четные номера домов от №2 до №10/7 и нечетные номера домов от №1 до №9а строение 2,

– улица Техническая – четные номера домов от №4/1 до №62а,

– улица Тихорецкая – нечетные номера домов от №17 до №53,

– поселки Калининский, Первомайский и Борисково.

Автоцистерны с водой будут размещены в соответствии с заявками местных жителей, которые принимаются по телефону: 8 (843)231-62-60.