В Приволжском районе Казани 10 и 11 февраля временно отключат водоснабжение
Отключение связано с работами по установке водопровода на объект по адресу: ул. Даурская, 14. Подача воды будет прекращена с 9:00 10 февраля до 6:00 11 февраля, сообщает МУП «Водоканал».
В зону отключения попадают следующие адреса:
- ул. Даурская, 14;
- Оренбургский тракт, 8д, 8, 8 к2,3,4,5,6,7,8,9,10,11; 8а, 8в, 8г, 8г к3,4; 8д, 8/3, 8/4, 10 к1, 10 к5, 20, 20а, 20а/1, 20а к1, 20б, 20в, 20г, 20д, 20 к1, 24, 12, 14, 16, 18.