В Приволжском районе Казани 10 и 11 февраля временно отключат водоснабжение

Отключение связано с работами по установке водопровода на объект по адресу: ул. Даурская, 14. Подача воды будет прекращена с 9:00 10 февраля до 6:00 11 февраля, сообщает МУП «Водоканал».

В зону отключения попадают следующие адреса: