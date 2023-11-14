В Приволжском и Советском районах Казани встали трамваи 4-го маршрута

В связи с отключением тяговой подстанции в Казани временно приостановлено движение трамвайного маршрута №4, сообщают в «Метроэлектротрансе».

Отмечается, что движение приостановлено на участке от Даурской до Фучика.

Как сообщают в «Метроэлектротрансе», в настоящее время на месте работают аварийные службы.

Жителей и гостей города просят заранее планировать свой маршрут.

UPD(9.39). Движение восстановлено.