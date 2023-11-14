Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Приволжском и Советском районах Казани встали трамваи 4-го маршрута
В связи с отключением тяговой подстанции в Казани временно приостановлено движение трамвайного маршрута №4, сообщают в «Метроэлектротрансе».
Отмечается, что движение приостановлено на участке от Даурской до Фучика.
Как сообщают в «Метроэлектротрансе», в настоящее время на месте работают аварийные службы.
Жителей и гостей города просят заранее планировать свой маршрут.
UPD(9.39). Движение восстановлено.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников