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Происшествия 14 ноября 2023 08:59

В Приволжском и Советском районах Казани встали трамваи 4-го маршрута

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В связи с отключением тяговой подстанции в Казани временно приостановлено движение трамвайного маршрута №4, сообщают в «Метроэлектротрансе».

Отмечается, что движение приостановлено на участке от Даурской до Фучика.

Как сообщают в «Метроэлектротрансе», в настоящее время на месте работают аварийные службы.

Жителей и гостей города просят заранее планировать свой маршрут.

UPD(9.39). Движение восстановлено.

#Трамваи #МУП «Метроэлектротранс»
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