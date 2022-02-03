В Приволжском федеральном округе проходит турнир нового сезона клуба «Золотая шайба»

В Приволжском федеральном округе начались этапы реализации проекта по поддержке детского и юношеского хоккея «Золотая шайба». В турнире принимают участие лучшие команды своих городов, а главные трофеи разыгрываются в трех возрастных категориях: старшая (2007-2008 г.р.), средняя (2009-2010 г.р.) и младшая (2011-2012 г.р.). Об этом сообщает пресс-служба Приволжского федерального округа.

В финале Республиканского этапа «Золотая шайба» имени Анатолия Владимировича Тарасова среди юношей определились лучшие команды самой старшей возрастной категории 2007-2008 г.р. Золотые медали выиграла хоккейная команда «Ак Буре» из города Казань, серебро осталось за командой из города Нурлат «Ледок», бронзовые медали в упорной борьбе выиграла команда «Айсберг» из Менделеевска.

Основной целью проекта является максимальное расширение охвата детей и подростков занятиями хоккеем, а также реализация мер поддержки, в том числе поощрение лучших тренеров и обеспечение команд-победителей новой экипировкой на будущий сезон.

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне соревнования клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» проходят под эгидой КХЛ. Проект «Золотая шайба» пропагандирует здоровый образ жизни, а также способствует развитию хоккея на массовом уровне.