В Приволжье призывают поддержать Выксу в борьбе за звание «Города молодежи»

Началось народное голосование за города, которые получат статус «Молодежной столицы России» и «Города молодежи» в 2026 году. Из Приволжского федерального округа в финал вышел город Выкса Нижегородской области.

Слоган населенного пункта – «Выкса делает сталь. Выкса делает стиль». Здесь индустрия и креатив сошлись в одной точке, где по утрам плавят металл, а вечерами создают искусство, отмечает пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО.

«Давайте поддержим его и вместе докажем, что малый промышленный город может быть молодежным, стильным и современным!» – отмечают в пресс-службе.

Отдать свой голос необходимо до 19 декабря. Чтобы это сделать, нужно: перейти по ссылке, авторизоваться на «Госуслугах», выбрать номинацию «Город молодежи», открыть опрос, из списка городов-финалистов проголосовать за Выксу, нажать кнопку «Отправить»

Согласно правилам, проголосовать за город в регионе своей постоянной регистрации нельзя. Победители будут объявлены 20 декабря на торжественной церемонии премии «Время молодых» в Москве.