В Присутственных местах пройдет воркшоп о судьбе территории под мостом Миллениум

Сегодня в лектории Присутственных мест Казанского Кремля состоится воркшоп «Концептуальное наполнение территории под мостом Миллениум». Он проводится вместе с региональным отделением «Движения первых» в рамках программы «Городские модераторы», сообщают организаторы события.

Участниками воркшопа станут восемь команд по пять человек в каждой. Из них четыре группы — уже сформированные команды городских проектов, а еще четыре составлены из числа подавших онлайн-заявки на мероприятие.

Откроют воркшоп выступления экспертов: помощника Раиса РТ и руководителя регионального отделения «Движения первых» в Татарстане Тимура Сулейманова, куратора набережных реки Казанки Дирекции парков и скверов Казани Асии Гиззатуллиной, главного редактора интернет-журнала Enter Данила Губайдуллина. Они дадут участникам короткие вводные.

После этого командам предстоит продумать общую концепцию пространства под мостом Миллениум и оформления опор моста граффити, представить вероятную событийную программу на сезон 2023-2024 годов и предложить варианты вовлечения городских проектов. Модерировать их работу станут представители локальных проектов.

Затем запланирована устная презентация концепций. Среди экспертов, которые оценят предложенные идеи, помимо названных выше будут сооснователь международного фестиваля уличного искусства «Стенограффия» Константин Рахманов из Екатеринбурга, директор Института развития городов РТ Наиля Зиннатуллина и представитель мэрии Казани.

Наилучший, на взгляд экспертного совета, вариант предложат рассмотреть и реализовать администрации столицы Татарстана и Дирекции парков и скверов.