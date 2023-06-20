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В Присутственных местах откроется выставка эмалей, ковров и тканей ручной работы из Ирана
В выставочном пространстве Присутственных мест Казанского Кремля 23 июня откроется выставка эмалей, ковров и тканей ручной работы из Ирана. Экспонаты проекта «Сокровище Ирана», сообщили «Татар-информу» в пресс-службе музея-заповедника, предоставлены на время экспозиции Генеральным консульством Ирана в Казани.
«Планируется показать казанцам и гостям города более сотни экспонатов, которые продемонстрируют различные виды иранского искусства. Это и роспись по эмали, и инкрустация по дереву, инкрустация бирюзой, и чеканка, а также каллиграфия, ковроткачество и ткани ручной работы, выполненные в технике „терме“, миниатюра и многое другое», — сообщили в пресс-службе Казанского Кремля.
Выставка также расскажет о таких приемах иранских мастеров, как техники «галамзани» — чеканка, «терме», с помощью которой создают скатерти, покрывала и одежду, «минакари» — роспись по эмали, «хатамкари» — персидская инкрустация по дереву, «фирузекуби» — инкрустация бирюзой. Посетители также увидят каллиграфические работы разных авторов, выполненные к тому же в разных стилях.
«На вернисаже будет присутствовать иранская делегация, планируется выступление консула», — сообщили в Казанском Кремле.
Выставку «Сокровище Ирана» можно будет посетить до 16 июля.
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