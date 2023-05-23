В пришкольных лагерях Татарстана летом отдохнут 70 тыс. детей

В пришкольных лагерях Татарстана летом 2023 года отдохнут почти 70 тыс. детей. В их числе 651 ребенок, чьи папы – участники специальной военной операции, и более 300 ребят, чьи родители приехали с Украины. Об этом на брифинге в Кабинете Министров РТ сообщила сегодня заместитель министра образования и науки республики Алсу Асадуллина.

«В рамках летней оздоровительной кампании мы организуем отдых более 100 тыс. детей, из них большая часть отдохнет в пришкольных лагерях. Это востребованный вид отдыха для родителей, которые работают. Для школьников подготовлены разнообразные программы», – сказала она.

Кроме того, Минобрнауки Татарстана организует летний отдых для 10 тыс. детей в оздоровительных лагерях республики. На Черноморском побережье отдохнут 640 детей и более 11 тыс. ребят старших возрастов отправятся в лагеря труда и отдыха.

«Важное направление нашей работы – организация отдыха детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, состоят на учете в подразделениях полиции. Таких детей более 2,7 тыс., из них более тысячи – дети-сироты, которые проживают в детских домах и в приемных опекунских семьях», – пояснила Асадуллина.

По словам спикера, воспитанники детских домов называют летние лагеря «дачами».

«В республике восемь детских домов, из них пять имеют свои лагеря в Лаишевском, Лениногорском, Мензелинском, Муслюмовском и Чистопольском», – сообщила Асадуллина.

Также будет организован летний отдых для более чем 6,4 тыс. одаренных детей – участников республиканских олимпиад и конкурсов. В пришкольных лагерях под звуки гимнов летом будут подниматься государственные флаги России и Татарстана. Также будет запущена новая программа – «Орлята России».

«В этом году для 300 ребят из начальной школы мы начинаем работу по программе „Орлята России“. Это очень интересная программа со своей методической базой и инструментами», — заметила Асадуллина.

По ее словам, программа «Орлята России» будет запущена с 1 сентября во всех начальных классах школ. Для этого педагоги пройдут специальное обучение.