В пришкольных лагерях Казани дети сами будут выбирать ингредиенты для салатов

В этом году в рамках эксперимента «Конструктор салатов» дети в пришкольных лагерях Казани смогут самостоятельно выбирать ингредиенты для салатов. Если опыт окажется удачным, нововведение внедрят в школах с 1 сентября. Об этом на деловом понедельнике сообщила директор Департамента продовольствия и социального питания Казани Рима Мухамедшина.

«Мы неоднократно говорили о необходимости приучать ребят к овощам. Поэтому в рамках пришкольных лагерей мы решили провести эксперимент „Конструктор салатов“», — отметила спикер.

Так, в рамках эксперимента ученикам предложат овощи — например, помидоры, огурцы и капусту, а также дополнительные ингредиенты — фасоль, сухарики, масло и другие. Ребята будут собирать салат на свое усмотрение. Ассортимент компонентов для холодных закусок будут меняться ежедневно. Также дети смогут выбирать из двух видов напитков: чая с сахаром и без или кофейного напитка / компота.

«В целом во время каникул департамент обеспечивает двухразовым горячим питанием почти 17 тыс. детей в 128 общеобразовательных учреждениях. Стоимость меню на одного ребенка в день составляет 201 рубль 63 копейки», — уточнила докладчица.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани откроется 19 модернизированных школьных столовых за 220 млн рублей.