В приоритете – инженеры и педагоги: как распределятся бюджетные места в вузах Татарстана

В российских вузах полным ходом идет приемная кампания. В этом году в ней появились новшества. Однако вуз все еще может начислить дополнительные баллы за индивидуальные достижения абитуриентов. Подробнее – в материале «Татар-информа».





Приемная кампания в российских вузах стартовала 20 июня

Фото: © «Татар-информ»

Появились новшества в приемной кампании этого года

Приемная кампания в российских вузах стартовала 20 июня. В этом году произошли некоторые изменения в порядке приема абитуриентов, они регламентированы новым приказом Минобрнауки РФ. Он будет действовать до 1 сентября 2029 года, рассказала на брифинге в Доме Правительства РТ заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.

«Традиционно порядок приема по ряду аспектов носит рамочный характер, и многие процедурные вопросы оставляют для урегулирования внутренними правилами приема самих вузов», – отметила вице-премьер.

Нововведения в порядке приема в этом году следующие:

Для поступления на бюджетную форму обучения вместо оригинала аттестата нужно подать согласие о зачислении в один вуз.

Документы можно подать в пять вузов на пять специальностей в каждом.

Количество мест на платное обучение, установленное вузом до приемной кампании, не может повышаться.

Поступающие по целевой квоте могут дополнительно получить 5 баллов за участие в профориентационных мероприятиях компании-заказчика. Их суммируют с баллами за общие индивидуальные достижения. То есть абитуриент-целевик сможет дополнительно получить 15 баллов.

«Определенная специфика приема есть у каждого вуза в Татарстане. Индивидуальные достижения тоже учитываются, и большую роль в этом играют компании-заказчики, которые активно принимают участие в приемных кампаниях вузов», – подчеркнула Фазлеева.

Лейла Фазлеева: «Определенная специфика приема есть у каждого вуза в Татарстане» Фото: prav.tatarstan.ru

Документы для поступления можно подать через федеральный портал госуслуг

Вузы должны завершить прием документов 25 июля в случае, если абитуриенты проходят без вступительных испытаний или поступают без дополнительных испытаний, заявила Фазлеева.

Если для поступления предусмотрены дополнительные испытания творческой или профессиональной направленности, то прием документов должен завершиться не позднее 20 июля, но не ранее 15 июля. И не позднее 20 сентября вузы завершат прием документов на платное обучение.

Документы для поступления абитуриенты могут представить лично. Кроме того, их можно отправить в вуз с помощью почтовой связи, через информационную систему университета или портал госуслуг РФ.

Вузам Татарстана в этом году выделено более 23,1 тыс. бюджетных мест на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры Фото: © «Татар-информ»

Для детей участников СВО вузы выделяют 10% бюджетных мест

Фазлеева назвала категории абитуриентов, которые поступают на обучение по квоте. Так, особая квота предусмотрена для детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, сирот и других категорий. Для них вузы выделяют не менее 10% от общего объема бюджетных мест.

Кроме того, не менее 10% от общего объема бюджетных мест предусмотрено для Героев РФ, лиц, награжденных тремя орденами Мужества, участников СВО и их детей.

В пределах отдельной квоты их принимают без вступительных испытаний. Исключение действует в том случае, если есть дополнительные испытания творческой или профессиональной направленности.

Ильсур Хадиуллин: «Самое большое количество бюджетных мест выделено на инженерно-технические направления подготовки и педагогику» Фото: prav.tatarstan.ru

Количество бюджетных мест в вузах увеличилось более чем на 4,5%

Вузам Татарстана в этом году выделено более 23,1 тыс. бюджетных мест на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. В том числе 413 бюджетных мест предусмотрено для негосударственных вузов, рассказал министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин. По сравнению с прошлым годом количество бюджетных мест увеличилось более чем на 4,5%, уточнил он.

По словам министра, около 60% бюджетных мест приходится на три крупных вуза – Казанский федеральный университет, Казанский национальный исследовательский технологический университет и Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева-КАИ.

«Самое большое количество бюджетных мест выделено на инженерно-технические направления подготовки и педагогику», – отметил глава Минобрнауки.

Это такие группы специальностей, как образование и педагогические науки, информатика и вычислительная техника, электро- и теплоэнергетика, химические технологии, машиностроение и другие.

«Такое распределение по направлениям подготовки в целом идентично с прошлым учебным годом», – констатировал Хадиуллин.

В Татарстане прием абитуриентов на 2025/2026 учебный год ведут 45 вузов и их филиалы, в том числе 28 государственных.

С этого года прием абитуриентов будет проходить по новому перечню вступительных испытаний Фото: © «Татар-информ»

Вуз может начислить баллы за индивидуальные достижения абитуриента

С этого года прием абитуриентов будет проходить по новому перечню вступительных испытаний. С ним можно ознакомиться в соответствующем приказе Минобрнауки России. Из него исключили непрофильные предметы для ряда направлений подготовки, сообщил Хадиуллин.

«Например, при поступлении на инженерно-технические направления подготовки нельзя будет представлять результаты ЕГЭ по иностранному языку, что допускалось ранее», – заявил он.

При этом для всех специальностей и направлений подготовки обязательны результаты ЕГЭ по русскому языку.

«За вузом сохранено право самим устанавливать вступительные испытания по выбору из перечня, определенного Министерством образования и науки РФ. Традиционно вуз может начислять баллы за ряд индивидуальных достижений поступающего. Сумма таких баллов не может быть больше десяти, а для поступающих по целевой квоте – 15. Количество баллов за каждое достижение устанавливается вузом самостоятельно», – сказал министр.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Определены критерии для начисления баллов

Дополнительные баллы можно получить за следующие достижения: