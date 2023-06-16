В Приморском крае загорелся иностранный сухогруз

Cудно Beks Force под флагом Маршалловых Островов горит недалеко от Находки Приморского края, два члена экипажа пострадали, сообщил РИА Новости.

«Экипаж иностранного судна Beks Force, горящего у берегов Находки, состоит из индийцев, пожар начался в машинном отделении», – указано в сообщении.

В МЧС сообщили, что 2 пострадавших при пожаре не иностранном судне у берегов Находки отправлены на берег.