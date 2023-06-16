news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Приморском крае загорелся иностранный сухогруз
Скопировать ссылку
news_top_970_100
Cудно Beks Force под флагом Маршалловых Островов горит недалеко от Находки Приморского края, два члена экипажа пострадали, сообщил РИА Новости.
«Экипаж иностранного судна Beks Force, горящего у берегов Находки, состоит из индийцев, пожар начался в машинном отделении», – указано в сообщении.
В МЧС сообщили, что 2 пострадавших при пожаре не иностранном судне у берегов Находки отправлены на берег.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2