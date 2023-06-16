news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 16 июня 2023 08:08

В Приморском крае загорелся иностранный сухогруз

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Cудно Beks Force под флагом Маршалловых Островов горит недалеко от Находки Приморского края, два члена экипажа пострадали, сообщил РИА Новости.

«Экипаж иностранного судна Beks Force, горящего у берегов Находки, состоит из индийцев, пожар начался в машинном отделении», – указано в сообщении.

В МЧС сообщили, что 2 пострадавших при пожаре не иностранном судне у берегов Находки отправлены на берег.

#приморский край #сухогруз
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное