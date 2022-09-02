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Ру Тат
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Экология
2 сентября 2022  07:13

В Приморье впервые в мире попала на видео самка амурского тигра с пятью котятами

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В Приморье на видеофиксаторы попала самка амурского тигра с рекордным количеством детенышей — тигрица смогла вырастить пять котят. Об этом дирекция заповедников «Земля леопарда» сообщила в своем Telegram-канале. 

«Тигрица проявила „суперспособности“, вырастив такой большой, рекордный выводок: детеныши на снимках выглядят здоровыми. Им 4-5 месяцев», — сказано в публикации.

Обычно в одном выводке насчитывается не более трех котят. Науке известны редкие случаи рождения пяти детенышей, однако такое было зарегистрировано лишь в неволе, где ухаживать за новорожденными помогают люди, тем самым повышая уровень выживаемости малышей.

«Это действительно сенсация в изучении этого подвида — больше 4 тигрят в России никогда не отмечалось», — рассказала старший научный сотрудник ФГБУ «Земля леопарда» Дина Матюхина.

По ее словам, на территории нацпарка за более 8 лет фотомониторинга было зарегистрировано только 4 выводка из четырех тигрят.

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