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Происшествия 3 сентября 2023 10:03

В Приморье возбудили уголовное дело после трагического затопления рыболовецкого судна

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Следователями Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовного дело по факту затопления рыболовецкого судна. Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.

Как выяснилось, ночью 2 сентября 2023 года в открытом море в районе мыса Гамова Приморского края из-за большой волны опрокинулось и затонуло рыболовецкое судно. На борту судна находились 6 членов экипажа.

«В настоящее время установлено местонахождение 5 человек, из которых один человек погиб, четверо не пострадали. Местонахождение еще одного члена экипажа устанавливается», – указано в сообщении.

В настоящее время следователи проводят все необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

#приморье #следствие
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