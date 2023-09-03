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В Приморье возбудили уголовное дело после трагического затопления рыболовецкого судна
Следователями Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовного дело по факту затопления рыболовецкого судна. Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.
Как выяснилось, ночью 2 сентября 2023 года в открытом море в районе мыса Гамова Приморского края из-за большой волны опрокинулось и затонуло рыболовецкое судно. На борту судна находились 6 членов экипажа.
«В настоящее время установлено местонахождение 5 человек, из которых один человек погиб, четверо не пострадали. Местонахождение еще одного члена экипажа устанавливается», – указано в сообщении.
В настоящее время следователи проводят все необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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