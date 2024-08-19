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В Приморье суд оставил в силе приговор Блэку по делу о краже и угрозе убийством
Приморский краевой суд оставил без изменений приговор американскому военнослужащему Гордону Блэку, отклонив апелляционную жалобу его защиты. Ранее Первомайский районный суд Владивостока приговорил Блэка к трем годам и девяти месяцам лишения свободы за угрозу убийством и кражу, повлекшую значительный ущерб, сообщает ТАСС.
Адвокат Блэка пыталась оспорить решение суда первой инстанции, указывая на ряд обстоятельств. По ее словам, у подсудимого отсутствовал мотив наживы при краже 10 тысяч рублей, учитывая его высокую зарплату. Также защита отметила попытку Блэка возместить ущерб до возбуждения дела и отсутствие у него специальной подготовки в боевых искусствах.
Однако прокуратура настояла на законности и обоснованности вынесенного приговора. Обвинение подчеркнуло, что квалификация действий Блэка верна, а факты нападения и кражи не оспариваются сторонами. Кроме того, было отмечено, что ущерб потерпевшей так и не был возмещен.
Апелляционный суд, рассмотрев аргументы обеих сторон, согласился с позицией обвинения и оставил приговор Гордону Блэку без изменений.
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