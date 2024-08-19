В Приморье суд оставил в силе приговор Блэку по делу о краже и угрозе убийством

Приморский краевой суд оставил без изменений приговор американскому военнослужащему Гордону Блэку, отклонив апелляционную жалобу его защиты. Ранее Первомайский районный суд Владивостока приговорил Блэка к трем годам и девяти месяцам лишения свободы за угрозу убийством и кражу, повлекшую значительный ущерб, сообщает ТАСС.

Адвокат Блэка пыталась оспорить решение суда первой инстанции, указывая на ряд обстоятельств. По ее словам, у подсудимого отсутствовал мотив наживы при краже 10 тысяч рублей, учитывая его высокую зарплату. Также защита отметила попытку Блэка возместить ущерб до возбуждения дела и отсутствие у него специальной подготовки в боевых искусствах.

Однако прокуратура настояла на законности и обоснованности вынесенного приговора. Обвинение подчеркнуло, что квалификация действий Блэка верна, а факты нападения и кражи не оспариваются сторонами. Кроме того, было отмечено, что ущерб потерпевшей так и не был возмещен.

Апелляционный суд, рассмотрев аргументы обеих сторон, согласился с позицией обвинения и оставил приговор Гордону Блэку без изменений.