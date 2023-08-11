В Приморье найдены тела двух мальчиков, которых затянуло в трубу во время паводка

В Приморье во время паводка погибли двое детей 10 и 12 лет, сообщают в пресс-службе прокуратуры региона.

Отмечается, что сообщение об исчезновении мальчиков 10 и 12 лет поступило сегодня. По предварительным данным, дети играли у обочины дороги возле села Дальзаводское. Во время игры одного из мальчиков затянуло в водопропускную трубу. К нему подбежал брат, который пытался оказать помощь, однако его также затянуло в трубу.

Позднее специалистам удалось обнаружить тела мальчиков.

В настоящее время на месте продолжают работу специальные службы. Прокуратура Приморья поставила на контроль установление всех обстоятельств произошедшего.