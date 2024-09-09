В Минцифре РТ рассказали, как будут оплачивать сообщения в «Народный инспектор»

Как будет выглядеть и как будет работать обновленное приложение «Народный инспектор» сегодня на круглом столе по безопасности дорожного движения на международном форуме Kazan Digital Week показал первый заместитель министра цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи РТ Илья Начвин.

«Наша задача – вовлечение общественности в контроль за водителями и соблюдением правил дорожного движения через наш мобильный сервис „Народный инспектор“. Он позволяет нам видеть свидетельства о правонарушениях в области дорожного движения и направлять в ГИБДД. Пользователи могут снимать видео правонарушений, например: выезд на встречную полосу, нарушение правил парковки, использование телефона во время движения и многое другое», – сказал Илья Начвин.

Уже в ближайшее время приложение появится на всех площадках.

«В данный момент приложение можно установить через RuStore, в App Store и Play Market оно проходит последние этапы модерации. Думаю, что на этой неделе станет доступно. Жители, которые будут помогать ГИБДД, будут получать компенсацию в размере 25% от штрафа, предусмотренного Кодексом об административных правонарушениях», – дополнил Илья Начвин.

Фото: © скриншот из приложения

В комментариях под приложением в RuStore один из пользователей отметил, что он из другого региона, но поставил пять звёзд за идею.

«Надеюсь приложение разовьется и его официально сделают доступным для всех остальных», – написал пользователь Дмитрий.

Заявки о правонарушениях в приложении принимаются по 21 категории. Из них 18 связаны с нарушением ПДД, еще три относятся к экологии.

Парковка на тротуаре

Остановка или стоянка под запрещающим знаком

Помеха движению пешеходов

Парковка на местах для инвалидов

Движение по автобусной полосе

Движение по разделительной полосе или обочине

Остановка или стоянка далее первого ряда от края проезжей части

Движение по встречной полосе

Парковка на остановке маршрутных транспортных средств

Движение по тротуару или велосипедным дорожкам

Выезд за стоп-линию

Поворот налево под запрещающий знак

Проезд на красный свет

Остановка или стоянка транспортных средств на полосе для велосипедистов

Использование телефона во время движения

Не пропуск пешехода

Наезд на препятствие

Нарушение правил применения ремня безопасности

Парковка на «зеленой зоне»

Сброс отходов

Безлицензионное недропользование

Фото: © скриншот из приложения

Однако вознаграждение можно получить только за сообщения по семи категориям, В большинстве своем они относятся к нарушениям в движущемся автомобиле. Это сделано для того, чтобы граждане не злоупотребляли бдительностью. Вознаградят за сообщения о нарушениях по следующим категориям:

1. создание помехи движению пешеходов;

2. проезд на запрещающий сигнал светофора;

3. выезд за стоп-линию при запрещающим сигнале светофора;

4. движение по встречной полосе;

5. непристегнутый ремень безопасности;

6. разговор по телефону во время движения;

7. сброс отходов с транспортного средства.

Оплата будет проводиться через систему быстрых платежей в течение сорока дней. А вот так выглядит меню заявок с вознаграждением:

Фото: © скриншот из приложения

«Татар-информ» сообщал, что сегодня утром обновленное приложение «Народный инспектор» презентовал Раису РТ Рустаму Минниханову глава Министерства цифрового развития РТ Айрат Хайруллин.